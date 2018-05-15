У США електрокар Tesla на автопілоті протаранив пожежну машину

Раніше повідомлялося, що в місті Калвер-Сіті у Каліфорнії Tesla на автопілоті врізалася в автомобіль пожежників.

В американському штаті Юта електромобіль Tesla в'їхав в автомобіль пожежної команди.

Про це повідомляє Associated Press. За даними агентства, в момент аварії електромобіль був на автопілоті. Як наголошується, в результаті інциденту ніхто не постраждав. Раніше повідомлялося, що в місті Калвер-Сіті у Каліфорнії Tesla на автопілоті врізалася в автомобіль пожежників.

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Система автопілота Tesla використовує радар, камери з 360-градусною видимістю і датчиками для виявлення прилеглих автомобілів і об'єктів. Система дозволяє електромобілю автоматично змінювати смугу руху, паркуватися і уникати зіткнень.

Проте, представники компанії неодноразово попереджали власників електромобілів Tesla, що при використанні автопілота, вони все одно повинні бути уважними і стежити за дорогою.