У США електрокар Tesla на автопілоті протаранив пожежну машину
В американському штаті Юта електромобіль Tesla в'їхав в автомобіль пожежної команди.
Про це повідомляє Associated Press. За даними агентства, в момент аварії електромобіль був на автопілоті. Як наголошується, в результаті інциденту ніхто не постраждав. Раніше повідомлялося, що в місті Калвер-Сіті у Каліфорнії Tesla на автопілоті врізалася в автомобіль пожежників.
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Система автопілота Tesla використовує радар, камери з 360-градусною видимістю і датчиками для виявлення прилеглих автомобілів і об'єктів. Система дозволяє електромобілю автоматично змінювати смугу руху, паркуватися і уникати зіткнень.
Проте, представники компанії неодноразово попереджали власників електромобілів Tesla, що при використанні автопілота, вони все одно повинні бути уважними і стежити за дорогою.