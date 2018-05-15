Зірвав виступ і завдав травми: учасниця розповіла про напад під час фіналу Євробачення (відео)

За словами учасниці Євробачення-2018, вона отримала кілька синців через неадекватну поведінку чоловіка, який вибіг на сцену і вирвав у неї мікрофон прямо під час виступу.

Учасниця музичного конкурсу Євробачення-2018 від Великобританії SuRie (Сюзанна Марі Корк) отримала травми під час виступу фіналі. Про це вона розповіла журналістам NME.

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SuRie заявила, що постраждала після того, як на сцену в суботу заліз чоловік, який відібрав у неї мікрофон і штовхнув її. За словами співачки, вона отримала кілька синців, передає "Апостроф".

Нагадаємо, що SuRie у фіналі виступала з піснею Storm, коли до неї кинувся невідомий чоловік і вирвав з її рук мікрофон. Охоронці схопили його. SuRie повинна була переспівувати композицію, але відмовилася.

Також нагадаємо, що у фіналі Євробачення-2017 стався пікантний конфуз. Під час виступу Джамали на сцену вискочив один з глядачів, обгорнутий прапором Австралії, і показав на камеру оголені сідниці. Цим чоловіком виявився відомий пранкер Віталій Седюк.