Батько нареченої принца Гарі відмовився вести її під вінець (відео)

11:54, 15 травня 2018
Світ
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Як повідомляє TMZ, причиною такого рішення Томаса став скандал, який розгорнувся навколо постановних фото, в яких він взяв участь для преси і за які йому добре заплатили.

На світлинах чоловік сидить в інтернет-кафе і читає новини про заручини дочки, на іншому фото кравець нібито знімає з нього мірки для костюма.

За словами батька Маркл, він погодився на ці знімання не заради грошей, а щоб виправити враження про себе. Вчинок батька засмутив Меган, тому він вирішив не йти на весілля, аби уникнути незручних запитань.

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Окрім того, чоловік лише тиждень тому виписався з лікарні після інфаркту. Томас Маркл хотів повести доньку до вівтаря, проте останні події вплинули на його рішення.

У Кенсінгтонському палаці ж коментувати ситуацію відмовилися, заявивши, що "це вкрай особисте питання для Меган Маркл в ці передвесільні дні". 

Як відомо, весілля відбудеться 19 травня.

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Новина в сюжеті: Весілля принца Гаррі та Меган Маркл
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