Батько нареченої принца Гарі відмовився вести її під вінець (відео)

Причиною такого рішення Томаса Маркла став скандал навколо постановних фото.

Батько нареченої принца Гарі Томас Маркл, заявив, що не прийде на свято.

Як повідомляє TMZ, причиною такого рішення Томаса став скандал, який розгорнувся навколо постановних фото, в яких він взяв участь для преси і за які йому добре заплатили.

На світлинах чоловік сидить в інтернет-кафе і читає новини про заручини дочки, на іншому фото кравець нібито знімає з нього мірки для костюма.

За словами батька Маркл, він погодився на ці знімання не заради грошей, а щоб виправити враження про себе. Вчинок батька засмутив Меган, тому він вирішив не йти на весілля, аби уникнути незручних запитань.

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Окрім того, чоловік лише тиждень тому виписався з лікарні після інфаркту. Томас Маркл хотів повести доньку до вівтаря, проте останні події вплинули на його рішення.

У Кенсінгтонському палаці ж коментувати ситуацію відмовилися, заявивши, що "це вкрай особисте питання для Меган Маркл в ці передвесільні дні".

Як відомо, весілля відбудеться 19 травня.