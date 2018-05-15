З ідеальною фігурою у білизні: в мережі показали пікантний знімок однією з улюблених моделей Victoria's Secret (фото)

Цього разу одна з улюблених моделей Victoria's Secret, яка має величезну кількість шанувальників у всьому світі, показала підготовку до зйомок бренду.

Топ-модель з Данії Жозефіна Скрайвер активно веде свій профіль в соцмережі Instagram, де ділиться важливими моментами з життя, сонячним відпочинком і знімками зі світських заходів. На цей раз одна з улюблених моделей Victoria's Secret, яка має величезну кількість шанувальників по всьому світу, показала підготовку до зйомок бренду. На кадрах 25-річна Жозефіна стоїть біля дзеркала в білизні, пише maximum. back on set with @victoriassecret 🖤🖤🖤 A post shared by Josephine Skriver (@josephineskriver) on May 14, 2018 at 8:51am PDT

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter