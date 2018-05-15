З ідеальною фігурою у білизні: в мережі показали пікантний знімок однією з улюблених моделей Victoria's Secret (фото)
12:10, 15 травня 2018Світ
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Цього разу одна з улюблених моделей Victoria's Secret, яка має величезну кількість шанувальників у всьому світі, показала підготовку до зйомок бренду.
25-річна модель знялася для бренду / Instagram
Топ-модель з Данії Жозефіна Скрайвер активно веде свій профіль в соцмережі Instagram, де ділиться важливими моментами з життя, сонячним відпочинком і знімками зі світських заходів.
На цей раз одна з улюблених моделей Victoria's Secret, яка має величезну кількість шанувальників по всьому світу, показала підготовку до зйомок бренду. На кадрах 25-річна Жозефіна стоїть біля дзеркала в білизні, пише maximum.
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