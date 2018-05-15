Ларс фон Трієр показав у Каннах новий фільм: близько 100 осіб покинули зал, решта влаштували бурхливі овації

Сцени жорстокості в новому фільмі скандального режисера змусили багатьох глядачів піти прямо з каннської прем'єри.

Прем'єра картини «Будинок, який побудував Джек» у Каннах закінчилася шестихвилинними оваціями. Але тільки після того, як всі ображені глядачі покинули кінозал.

Як передає Телекритика, сцени жорстокості у новому фільмі скандального режисера змусили ряд глядачів піти прямо з каннської прем'єри. "Тільки що пішов з "Будинку, який побудував Джек". Мерзенний. Претензійний. Нудотний. Катувальний. Жалюгідний", – написав у Twitter користувач The Oscar Predictor.

Журналіст Variety Рамін Сетуде назвав фільм «одним з найбільш неприємних походів у кінотеатр за все своє життя». У своєму Twitter він повідомив: «Ніколи не бачив нічого подібного на кінофестивалях. Більше 100 чоловік пішли з фільму Ларса фон Трієра "Будинок, який побудував Джек", в якому є сцени нанесення каліцтв жінкам і дітям. "Це огидно", - сказала одна дівчина на шляху до дверей».

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"Пішов з Ларса фон Трієра. Мерзенний фільм. Не треба було його знімати. Звинувачую акторів", - написав Роджер Фрідман з Showbiz.

"Я тільки що пішла з прем'єри нового Ларса фон Трієра в Каннах, тому що дивитися на те, як вбивають дітей - це не мистецтво і не розвага", - вважає блогер Чарлі Анджела.

Як повідомляв УНІАН, фільм українського режисера Сергія Лозниці "Донбас" справив у Каннах ефект вибуху бомби.