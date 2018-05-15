Ларс фон Трієр показав у Каннах новий фільм: близько 100 осіб покинули зал, решта влаштували бурхливі овації
Прем'єра картини «Будинок, який побудував Джек» у Каннах закінчилася шестихвилинними оваціями. Але тільки після того, як всі ображені глядачі покинули кінозал.
Як передає Телекритика, сцени жорстокості у новому фільмі скандального режисера змусили ряд глядачів піти прямо з каннської прем'єри. "Тільки що пішов з "Будинку, який побудував Джек". Мерзенний. Претензійний. Нудотний. Катувальний. Жалюгідний", – написав у Twitter користувач The Oscar Predictor.
Журналіст Variety Рамін Сетуде назвав фільм «одним з найбільш неприємних походів у кінотеатр за все своє життя». У своєму Twitter він повідомив: «Ніколи не бачив нічого подібного на кінофестивалях. Більше 100 чоловік пішли з фільму Ларса фон Трієра "Будинок, який побудував Джек", в якому є сцени нанесення каліцтв жінкам і дітям. "Це огидно", - сказала одна дівчина на шляху до дверей».
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"Пішов з Ларса фон Трієра. Мерзенний фільм. Не треба було його знімати. Звинувачую акторів", - написав Роджер Фрідман з Showbiz.
"Я тільки що пішла з прем'єри нового Ларса фон Трієра в Каннах, тому що дивитися на те, як вбивають дітей - це не мистецтво і не розвага", - вважає блогер Чарлі Анджела.
Як повідомляв УНІАН, фільм українського режисера Сергія Лозниці "Донбас" справив у Каннах ефект вибуху бомби.
I've never seen anything like this at a film festival. More than 100 people have walked out of Lars von Trier's 'The House That Jack Built,' which depicts the mutilation of women and children. "It's disgusting," one woman said on her way out. #Cannes2018pic.twitter.com/GsBGCoyHEG— Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) May 14, 2018