Держдеп США продовжують підготовку зустрічі Трампа з Кім Чен Ином

Кім Чен Ин сказав раніше, що він розуміє необхідність та користь від спільних навчань Сполучених Штатів і Республіки Корея.

Державний департамент США продовжує планувати зустріч на вищому рівні між президентом Дональдом Трампом і лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Про це заявила прес-секретар Держдепартаменту США Гізер Ноєрт, передає Reuters.

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"Кім Чен Ин сказав раніше, що він розуміє необхідність та користь від спільних навчань Сполучених Штатів та Республіки Корея", - повідомила Нойерт.

"Ми продовжимо рухатися вперед і плануємо зустріч між президентом Трампом і Кім Чен Ином", - сказала вона.

Раніше Північна Корея скасувала заплановані переговори на високому рівні з Південною Кореєю через проведення спільних військових навчань Сеула і Вашингтона.

Переговори на високому рівні повинні були відбутися на південній стороні села Пханмунджом, яке є місцем для проведення переговорів між урядами обох країн Корейського півострова.

Планувалося, що на переговорах мова піде про подальші заходи, які обговорювалися на попередньому саміті між лідерами двох країн.

Крім того, Північна Корея пригрозила скасувати заплановані переговори лідера країни Кім Чен Ина з американським президентом Дональдом Трампом, заплановані на 12 червня в Сінгапурі.

27 квітня лідер КНДР і президент Південної Кореї провели історичну зустріч у південній частині демілітаризованої зони, що розділяє дві країни.

Вони зустрілися в прикордонному пункті Пханмунджом. Кім Чен Ин став першим північнокорейським лідером, який ступив на землю Південної Кореї.

Лідери двох країн домовилися нарешті закінчити війну, яка формально тривала майже 70 років, і досягти повної денуклеаризації Корейського півострова.

28 квітня президент США Дональд Трамп обговорив з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном і прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе можливу дату і місце проведення зустрічі з лідером КНДР.