Весілля принца Гаррі: батько Меган Маркл передумав і хоче приїхати на весілля доньки (відео)

Чи поведе він Меган під вінець залежить від того, чи дозволять лікарі переліт з Мексики до Великобританії.

Батько нареченої принца Гаррі Томас Маркл передумав і хоче відвідати весілля дочки.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Напередодні він заявив, що ні за що не хоче пропустити цей "історичний момент", але якщо не підведе здоров'я. 73-річний Маркл повідомив, що він знову в лікарні через серце.

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Тепер, чи поведе він Меган під вінець за кілька днів залежить від того, чи дозволять лікарі переліт з Мексики в Великобританію.

Раніше повідомлялося, що батько нареченої принца Гаррі відмовився вести її під вінець. Причиною такого рішення Томаса став скандал, який розгорнувся навколо постановочних фото, в яких він взяв участь для преси.

На фотографіях людина сидить в інтернет-кафе і читає новини про заручини дочки, на іншому фото кравець нібито знімає з нього мірки для костюма. За словами батька Маркл, він погодився на ці зйомки не заради грошей, а щоб виправити враження про себе. Вчинок батька збентежив Меган, тому він вирішив не йти на весілля, щоб уникнути незручних питань.

Дивитися онлайн трансляцію королівського весілля принца Гаррі і Меган Маркл можна буде на сайті УНІАН.