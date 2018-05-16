"Це було катуванням": колишня дівчина принца Гаррі розповіла про стосунки з ним

"Я постійно відчувала тиск з боку, дискомфорт, відчувала на собі оціночні погляди", - розповіла дівчина.

Челсі Деві, колишня дівчина принца Гаррі, з якою він зустрічався з 2004 по 2011 рік, зізналася, що нікому не побажає того, через що вона пройшла разом з ним.

32-річна дизайнер ювелірних прикрас розповіла виданню The Times про складнощі відносин з принцом, повідомляє Harpers Bazaar.

«Всі сім років з Гаррі були тортурами для мене. Я постійно відчувала тиск з боку, дискомфорт, відчувала на собі оціночні погляди, замість того, щоб насолоджуватися відносинами і залишатися нормальною дитиною, ким я на той момент була. Чи прикро мені, що я не виходжу заміж за принца зараз? Ні, це безперечно життя не для мене», - заявила вона.

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Нагадаємо, що весілля принца Гаррі і Меган Маркл відбудеться вже в цю суботу, 19 травня.

Дивитися онлайн трансляцію королівського весілля принца Гаррі і Меган Маркл можна буде на сайті УНІАН.