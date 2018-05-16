Королівське весілля: опублікований список дружок нареченої і весільних пажів

Всі діти, які беруть участь у весільній церемонії, молодші за 10 років.

Кенсінгтонський палац опублікував список дружок нареченої і пажів, які візьмуть участь у весільній церемонії принца Гаррі і Меган Маркл.

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Як повідомляє The Independent, всі діти, які візьмуть участь у весільній церемонії, молодші за 10 років. Серед них і племінники Гаррі: принцеса Шарлотта і принц Джордж.

Також серед дружок хрещениці принца Гаррі 3-річна Флоренс Ван Кутсем і 2-річна Залі Уоррен. Також у церемонії візьмуть участь хрещениці Маркл Ремі і Рілан Літт (6 і 7 років відповідно). Ще однією подружкою нареченої стане 4-річна Айві - дочка близької подруги і екс-стиліста нареченої Джесіки Марлуні.

Серед пажів, крім принца Джорджа, у списку вказані 7-річні сини Марлуні Брайан і Джон, а також хрещеник принца Гаррі, син офіцера Королівської кінної гвардії, 6-річний Джаспер Дайер.

Як повідомляє видання, головної дружки у Меган Маркл не буде. А от у ролі шафера принца Гаррі виступить його старший брат Вільям.

Дивитися онлайн трансляцію королівського весілля принца Гаррі і Меган Маркл можна буде на сайті УНІАН.