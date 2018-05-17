Кумири 90-х Backstreet Boys випустили новий кліп після тривалої перерви

11:17, 17 травня 2018
Світ
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Backstreet Boys випустили новий кліп / скріншот

Читайте такожЗірки Mozgi Entertainment записали спільну пісню українською мовою (відео)Відео на пісню "Don't Go Breaking My Heart" (Не йди, розбиваючи мені серце) опубліковано на офіційному Youtube-каналі колективу.

У цьому році група відсвяткувала своє 25-річчя. В честь цього бойз-бенд відновлює свою концертну діяльність. Як повідомляє People, колектив у липні відправиться в тур Backstreet Boys: Large Than Life, який триватиме до листопада цього року і складатиметься з 21 шоу.

Пісня "Don't Go Breaking My Heart" увійде в новий альбом "In a World Like This", який гурт планує випустити в цьому році.

Відео Youtube Backstreet Boys

Як повідомляв УНІАН, шведська група ABBA, яка розпалася на початку 1980-х років, повідомила, що вперше за 35 років записала нові пісні.

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