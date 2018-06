Кумири 90-х Backstreet Boys випустили новий кліп після тривалої перерви

Це перша відеоробота гурту за останні п'ять років.

Популярний у 90-х американський бойз-бенд Backstreet Boys випустив новий кліп. Це перша відеоробота гурту за останні п'ять років.

Читайте такожЗірки Mozgi Entertainment записали спільну пісню українською мовою (відео)Відео на пісню "Don't Go Breaking My Heart" (Не йди, розбиваючи мені серце) опубліковано на офіційному Youtube-каналі колективу.

У цьому році група відсвяткувала своє 25-річчя. В честь цього бойз-бенд відновлює свою концертну діяльність. Як повідомляє People, колектив у липні відправиться в тур Backstreet Boys: Large Than Life, який триватиме до листопада цього року і складатиметься з 21 шоу.

Пісня "Don't Go Breaking My Heart" увійде в новий альбом "In a World Like This", який гурт планує випустити в цьому році.

Відео Youtube Backstreet Boys

