Весілля принца Гаррі і Меган Маркл: як розважають туристів напередодні королівського свята (відео)

Місто Віндзор розважає туристів в очікуванні весілля принца Гаррі і Меган Маркл.

Вже через два дні вулицями міста проїдуть молодята. А поки фани можуть сфотографуватися з їх восковими фігурами. Тим, кому фото мало - пропонують каву з портретами закоханих. Твір кавового мистецтва назвали "Ме-гарі-чіно".

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Нагадаємо, за прогнозами, весілля принца Гаррі та американської актриси Меган Маркл, яка відбудеться 19 травня, принесе британській економіці щонайменше 500 млн фунтів (680 млн доларів).

Економісти розраховують, що в цей час у Великобританії приїде на 350 тисяч туристів більше, ніж зазвичай, тільки для того, щоб побачити весілля принца. У компанії нагадали, що у 2011 році таке ж збільшення потоку туристів під час весілля принца Вільяма і Кейт Міддлтон, нині герцогині Кембриджської.

Дивитися онлайн трансляцію королівського весілля принца Гаррі і Меган Маркл можна буде на сайті УНІАН.