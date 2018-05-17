Уїтні Х'юстон в дитинстві була згвалтована двоюрідною сестрою - ЗМІ

Брат співачки стверджує, що він і Х'юстон потерпали від сексуального насильства з боку співачки Ді Ді Уорвік.

Вчора у рамках фестивалю відбулася прем'єра документального фільму "Уїтні". Стрічка розповідає про життя знаменитої співачки Уїтні Х'юстон - виявляється, співачка потерпала від сексуального насильства з боку двоюрідної сестри співачки Ді Ді Уорвік.

Про це повідомляє The Guardian. Фільм містить в собі не лише архівні записи з концертів, але також інтерв'ю близьких людей Уїтні. Про насильство розповів брат Х'юстон Гері Гарленд-Х'юстон.

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Він стверджує, що він і Х'юстон потерпали від сексуального насильства з боку Уорвік. Це твердження підтримано помічницею Х'юстон Мері Джонс, яка говорить, що співачка говорила про те, що «піддавалася насильству в молодому віці» з боку жінки.

Раніше близькі Уїтні Х'юстон заявили, що зірка "Охоронця" зустрічалася зі своєю помічницею.