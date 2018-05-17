Головним героєм серіалу «Володар перснів» стане молодий Арагорн

Серіал за мотивами роману-епопеї Толкіна триватиме як мінімум п'ять сезонів.

Компанія Amazon вибрала короля Арагорна головним героєм першого сезону серіалу «Володар перснів» за творами письменника Джона Рональда Руела Толкіна.

Про це повідомляє портал Film з посиланням на власне джерело.

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Сюжет буде сконцентрований на ранніх роках персонажа, якого в кіноекранізації «Володаря перснів» Пітера Джексона зіграв Вігго Мортенсен. Офіційного підтвердження цьому в Amazon поки не дали.

Раніше стало відомо, що серіал за мотивами роману-епопеї Толкіна триватиме як мінімум п'ять сезонів. На його зйомки планується витратити $1 млрд. Є також деякі «матеріали з повнометражних екранізацій» Пітера Джексона, які будуть використані при створенні серіалу.