Головним героєм серіалу «Володар перснів» стане молодий Арагорн

14:25, 17 травня 2018
Світ
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Компанія Amazon вибрала короля Арагорна головним героєм першого сезону серіалу «Володар перснів» за творами письменника Джона Рональда Руела Толкіна.

Про це повідомляє портал Film з посиланням на власне джерело.

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Сюжет буде сконцентрований на ранніх роках персонажа, якого в кіноекранізації «Володаря перснів» Пітера Джексона зіграв Вігго Мортенсен. Офіційного підтвердження цьому в Amazon поки не дали.

Раніше стало відомо, що серіал за мотивами роману-епопеї Толкіна триватиме як мінімум п'ять сезонів. На його зйомки планується витратити $1 млрд. Є також деякі «матеріали з повнометражних екранізацій» Пітера Джексона, які будуть використані при створенні серіалу.

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Теги: #серіал#Володар перснів