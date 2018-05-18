"Довелося готуватися самій": Самойлова знайшла винних у своєму провалі на Євробаченні

При цьому вона підкреслила, що не хоче лізти в чужу кишеню, і вона нікого, крім себе, не звинувачує в провалі на конкурсі.

Співачка Юлія Самойлова, яка представляла Росію на пісенному конкурсі «Євробачення-2018», розповіла про те, як Перший канал заощадив на її номері змагання. Її інтерв'ю опубліковано на YouTube-каналі «The Люди» у четвер, 17 травня.

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За її словами, вбрання для виступу їй довелося готувати самій, на свої кошти. Також канал, за словами одного з її колег, повинен був купити спеціальний інвалідний візок, але відмовився це зробити.

При цьому вона підкреслила, що не хоче лізти в чужу кишеню, і вона нікого, крім себе, не звинувачує в провалі на конкурсі.

Вона додала, що підготовці її номера не приділили належної уваги. Самойлова розповіла, що номер до «Євробачення» повністю був прорепетовани тільки один раз, і вибити більше репетицій їй не вдалося.