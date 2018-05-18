60-річний голлівудський актор уп'яте став батьком (фото)
10:12, 18 травня 2018Світ
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У 60-річного актора та його 34-річної дружини народилася дитина.
Here we go again! #BaldwinitosEverywhere
Голлівудський актор Алек Болдуїн уп’яте став батьком. У 60-річної зірки та його 34-річної дружини 17 травня народився син.
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Про поповнення у родині в своєму Instagram повідомила Гіларія Болдуїн, де й виклала фото з малечею.
"Він тут! Він ідеальний!" - коротко прокоментувала фото Гіларія.
Нагадаємо, що для Алека Болдуїна та його дружини Гіларії це четверта спільна дитина. У голлівудського автора також є донька від шлюбу з Кім Бейсінгер.
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