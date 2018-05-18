Кім Кардашьян без макіяжу: зірка поділилася новим знімком в мережі (фото)

Кім Кардашьян веде публічну життя і ділиться з шанувальниками навіть інтимними кадрами. Кім Кардашян не соромиться публікувати і знімки без макіяжу.

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Як відомо, Кім Кардашьян, крім акторської та модельної кар'єри, є власницею косметичного бренду. Отже, зірка кожен раз з'являється на публіці з ідеальним макіяжем.

Проте зірка вирішила показати, як вона виглядає вранці, без make-up. Кім Карадшьян позувала перед камерою в чорному атласному халаті з квітковим принтом. Актриса виглядала розкішно без макіяжу і з розпущеним волоссям. Це відзначили шанувальники Кім Кардашьян, які оцінили запис в 1,6 мільйони лайків.