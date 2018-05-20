Похмура королева, нещасна колишня та безглузді сукні: як соцмережі глузували з весілля принца Гаррі та Меган Маркл

14:56, 20 травня 2018
Світ
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REUTERS

Весілля принца Гаррі та актриси Меган Маркл стало грандіозною подією не лише для Великої Британії, але й для усього світу. Онлайн-трансляцію зі святкової церемонії дивились мільйони користувачів мережі.

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Соцмережі і сьогодні продовжують обговорювати кумедні та дивні епізоди церемонії, перетворюючи їх на меми.

Так, королева Єлизавета II здивувала глядачів своїм похмурим виглядом. Протягом усієї церемонії  бабуся принца Гаррі, здається жодного разу не усміхнулась. Деякі користувачі припустили, що королева не схвалює вибір онука та формат церемонії, однак причина може критись і у банальному хвилюванні.

В той же час, глядачі обговорюють і дивне вбрання деяких учасниць церемонії. «Дісталось», зокрема, бірюзовій сукні сестри Кейт Міддлтон Піппи.

Крім того, на церемонії з’явилися жінки, вдягнені у такі ж сукні, як у Меган Маркл в фільмі, де вона знайомиться з королевою. Користувачі нарахували принаймні трьох таких дівчат.

В той же час, користувачі перетворили на мем колишню дівчину принца Гаррі  Челсі Дейві, яка була присутньою на весіллі і виглядала нещасною.

Зіркою церемонії став один з пажів – 7-річий син подруги нареченої Брайан Малроні. Його беззуба посмішка за спиною у Меган подарувала глядачам надзвичайно яскраві кадри.

Привернула увагу і донька принца Вільяма –Шарлотта, яка не соромлячись махала підданим британської корони.

Напередодні, 19 травня, у Віндзорському палаці відбулася урочиста церемонія одруження британського принца Гаррі та американської актриси Меган Маркл. Молодята відтепер мають титули герцога і герцогині Сассекських.

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Новина в сюжеті: Весілля принца Гаррі та Меган Маркл
Теги: #весілля#принц Гаррі і актриса Меган Маркл