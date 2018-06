Похмура королева, нещасна колишня та безглузді сукні: як соцмережі глузували з весілля принца Гаррі та Меган Маркл

Соцмережі і сьогодні продовжують обговорювати кумедні та дивні епізоди церемонії, перетворюючи їх на меми.

Весілля принца Гаррі та актриси Меган Маркл стало грандіозною подією не лише для Великої Британії, але й для усього світу. Онлайн-трансляцію зі святкової церемонії дивились мільйони користувачів мережі.

Так, королева Єлизавета II здивувала глядачів своїм похмурим виглядом. Протягом усієї церемонії бабуся принца Гаррі, здається жодного разу не усміхнулась. Деякі користувачі припустили, що королева не схвалює вибір онука та формат церемонії, однак причина може критись і у банальному хвилюванні.

“yes, yes, God save me and all that” pic.twitter.com/PXuLIh5kjK — Dave Itzkoff (@ditzkoff) 19 мая 2018 г.

#QueenElizabeth : "Stop it Phillip, it was not funny. Don't hide the car keys again, and I'm dead serious." pic.twitter.com/8t9crEbrId — Dr. David Romei (@DavidRomeiPHD) 19 мая 2018 г.

В той же час, глядачі обговорюють і дивне вбрання деяких учасниць церемонії. «Дісталось», зокрема, бірюзовій сукні сестри Кейт Міддлтон Піппи.

Pippa's dress looks like the Arizona iced tea can #RoyalWeddingpic.twitter.com/pZCHVqNXYD — Sarah Rogers (@sarahnrogers) 19 мая 2018 г.

Крім того, на церемонії з’явилися жінки, вдягнені у такі ж сукні, як у Меган Маркл в фільмі, де вона знайомиться з королевою. Користувачі нарахували принаймні трьох таких дівчат.

OMG one of the guests is wearing the same outfit from when Meghan met the queen in the Lifetime movie! 😱 #RoyalWeddingpic.twitter.com/9SxDO6k2i9 — Michaela (@lifeofaladybear) 19 мая 2018 г.

В той же час, користувачі перетворили на мем колишню дівчину принца Гаррі Челсі Дейві, яка була присутньою на весіллі і виглядала нещасною.

Зіркою церемонії став один з пажів – 7-річий син подруги нареченої Брайан Малроні. Його беззуба посмішка за спиною у Меган подарувала глядачам надзвичайно яскраві кадри.

Привернула увагу і донька принца Вільяма –Шарлотта, яка не соромлячись махала підданим британської корони.

princess charlotte is me at the beginning of the school year and prince george is me .05 seconds into the semester #RoyalWeddingpic.twitter.com/f5zdxziVA6 — ❁ (@warnerdraco) 19 мая 2018 г.

Напередодні, 19 травня, у Віндзорському палаці відбулася урочиста церемонія одруження британського принца Гаррі та американської актриси Меган Маркл. Молодята відтепер мають титули герцога і герцогині Сассекських.