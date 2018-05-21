Бекхем і онука Єлизавети ІІ зганьбилися на королівському весіллі - ЗМІ
09:46, 21 травня 2018Світ
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Футболіст і британська принцеса Беатріс порушили правила етикету під час церемонії, жуючи жуйку.
Ілюстрація / REUTERS
На вінчанні принца Гаррі та актриси Меган Маркл були присутні багато знаменитостей, серед яких був і знаменитий футболіст Девід Бекхем.
За повідомленнями ЗМІ, уважні фанати королівської сім'ї помітили, що футболіст і британська принцеса Беатріс, яка є донькою сина королеви Єлизавети II, порушили правила етикету під час церемонії, жуючи жуйку. На думку багатьох людей, так вони висловили повну неповагу до королівської пари.
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Як повідомлялося, 19 травня, у Віндзорському палаці відбулася урочиста церемонія одруження британського принца Гаррі та американської актриси Меган Маркл. Молодята відтепер мають титули герцога і герцогині Сассекських.
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