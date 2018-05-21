"Ми поцілуємося?": про що шепотілися принц Гаррі і Меган Маркл на весіллі (відео)
У Лондоні 19 травня відбулася грандіозна подія, яку обговорює весь світ: принц Гаррі і американська актриса Меган Маркл повінчалися в каплиці Святого Георгія Віндзорського замку.
ВВС з допомогою експерта Тіни Ланнін розшифрувало, про що шепотілися наречений і наречена.
Як тільки принц Чарльз передав руку Меган її майбутньому чоловікові, Гаррі промовив: «Дякую тобі, батьку».
Гаррі, коли побачив Меган, сказав своїй нареченій: "Ти виглядаєш приголомшливо".
Після вінчання Меган на сходах каплиці запитала: "Поцілуємося?", на що Гаррі відповів: "Звичайно".
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Проїжджаючи з Гаррі у кареті Меган сказала: "Як весело!".
Як повідомляв УНІАН, 19 травня принц Гаррі і актриса Меган Маркл офіційно одружилися. Пара обмінялася шлюбними обітницями в каплиці Святого Георгія. Молодята відтепер мають титули герцога і герцогині Сассекських.