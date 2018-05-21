"Зголити можна не лише вуса!": колишня дружина Пєскова шокувала своїм виглядом (фото)

Колишня дружина Пєскова опублікувала кілька знімків, на яких її просто не впізнати. Вона підстриглася "під хлопчика".

Колишня дружина прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова Катерина кардинально змінила імідж.

Відповідне фото Катерина опублікувала на своїй сторінці в Instagram, чим шокувала своїх дописників.

Читайте такожРідкісний вихід: помолоділий Маколей Калкін розповів про своє ставлення до фільму "Один вдома" (відео)

"Зголити можна не лише вуса!", - підписала вона фото. Тим самим нагадала, що раніше, в 2014 році, її екс-чоловік збрив вуса, без яких прес-секретаря президента РФ було неможливо уявити.

Катерина з блондинки перетворилася на брюнетку й підстриглася "під хлопчика".

Після питань дописників про її здоров'я, колишня дружина Пєскова заспокоїла їх, що зміна іміджу ніяк не пов'язана з цим, з нею все гаразд.

Раніше українська співачка Ірина Білик кардинально змінила імідж і презентувала нову пісню під назвою "Не ховай очей" і кліп на підтримку ЛГБТ-спільноти.