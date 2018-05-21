Billboard Music Awards-2018: кращим виконавцем року став Ед Ширан (фоторепортаж)

Серед інших лауреатів премії - Кендрік Ламар, рок-колектив Imagine Dragons, Тейлор Свіфт.

У ніч на 21 травня у Лас-Вегасі відбулося вручення премії Billboard Music Awards-2018. Британський поп-музикант Ед Ширан отримав премію як кращий виконавець року.

Під час урочистої церемонії були названі і інші кращі виконавці року. Про це повідомляє Billboard.

Ширан був номінований на 15 нагород. Співак отримав шість з них, включаючи премії "Найбільш продаваний виконавець", "найпопулярніша пісня на радіо" (Shape of you), "Кращий музикант чоловічої статі" і "Кращий виконавець чарту Billboard Hot 100".

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Ще одним тріумфатором церемонії став американський репер Кендрік Ламар. Він став володарем нагород, зокрема, у номінаціях "Кращий реп-виконавець" і "Кращий альбом чарту Billboard 200" (платівка DAMN).

Співачкою року стала американка Тейлор Свіфт. Звання найкращої групи отримав інді-рок-колектив Imagine Dragons. Колектив також переміг у категоріях "Кращий рок-альбом" (Evolve) і "Краща рок-пісня" (Believer).

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