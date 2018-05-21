Рідкісний кадр: у мережі показали 15-річну Меган Маркл на тлі Букінгемського палацу (фото)

На фотографії Меган Маркл зображена з подругою в 15-річному віці.

У мережі з'явилася фотографія 15-річної Меган Маркл, на якій вона позує на тлі Букінгемського палацу. Про це пише The Mashable.

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На фотографії Меган Маркл зображена з подругою в 15-річному віці.

Вона виглядає, як звичайний турист на огляді визначних пам'яток. В той момент ще нічого не віщувало різкої трансформації Меган з туриста в члена королівського сімейства.

"Меган Маркл позує перед Букінгемським палацом у 15-річному віці. І виходить заміж за принца Гаррі через 21 рік", – написав один з користувачів Twitter.

"Від 15-річної Меган Маркл до герцогині Сассекської Рейчел Меган Маркл", – йдеться в іншому коментарі.

"Меган Маркл зробила саму круту трансформацію", – пише Ally Weiss.

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