"Погрожував і принижував": відомого американського співака звинуватили у зґвалтуванні 20-річної дівчини

Як зазначається, Роджерс стверджує, що Келлі примусив її до інтимного зв'язку, погрожував і принижував її. Вона також заявила, що співак нібито заразив її венеричною хворобою.

Музиканта Роберта Сильвестра Келлі, більш відомого як R.Kelly, звинуватили в сексуальних домаганнях.

Про це повідомляє CNN. За даними телеканалу, 20-річна Фейт Роджерс подала позов до співака до суду Манхеттена. Дівчина звинувачує R.Kelly в сексуальному насильстві і домаганнях.

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Як зазначається, Роджерс стверджує, що Келлі примусив її до інтимного зв'язку, погрожував і принижував її. Вона також заявила, що співак нібито заразив її венеричною хворобою.

При цьому представники Келлі поки ніяк не прокоментували ці звинувачення.

Раніше повідомлялося, що суд визнав американського актора Білла Косбі винним у сексуальних домаганнях.