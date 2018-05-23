Зірка "Американської історії жахів" прокоментувала свій лесбійський роман з 75-річною актрисою

Актриса розповіла, що щаслива в своїх відносинах.

Американська актриса Сара Полсон, відома своїми ролями у серіалі "Американська історія жахів", розповіла про свої стосунки з 75-річною Холланд Тейлор, які тривають вже близько трьох років.

Вперше актриса розповіла про свої почуття без страху осуду, навіть ,навпаки, з цікавістю до того, що про неї можуть сказати, повідомляє Wmagazine.

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"Якщо хтось хоче витрачати час, думаючи, що я дивна, тому що люблю найприголомшливішу людину на планеті, тоді це їх проблема. У мене все добре", - сказала Полсон.

Видання зазначає, що раніше Полсон не так спокійно ставилася до думки оточуючих на рахунок її стосунків.

"Це складно, тому що в цьому світі багато ненависті і багато людей, які не вважають це нормальним. Наші відносини представляють собою певну надію і ризик", - говорила актриса у своєму інтерв'ю в січні.

Як повідомляв УНІАН, Сара Полсон стала однією з головних героїнь фільму "8 подруг Оушена", прем'єра якого очікується в червні цього року.