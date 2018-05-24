Сексуальні та небезпечні: Крістіна Агілера та Демі Ловато випустили спільний кліп (відео)
10:43, 24 травня 2018Світ
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Пісня увійде до нового альбому Агілери "Liberation".
Крістіна Агілера та Демі Ловато / фото REUTERS
Популярні американські співачки Крістіна Агілера та Демі Ловато зняли спільне відео на пісню "Fall In Line", з якою вони вже встигли підкорити сцену Billboard Music Awards-2018.
Відео опубліковане на офіційному Youtube-каналі Агілери.
Відео Youtube Christina Aguilera
Пісня увійде до нового альбому співачки "Liberation", який вийде 15 червня. Також до альбому війдуть дуети Агілери з реперами Ty Dolla $ign та 2 Chainz.
Альбом "Liberation" стане восьмим у дискографії співачки і першим після шестирічної перерви.
Як повідомляв УНІАН, на початку травня Агілера презентувала провокаційний кліп, який став першим відео після довгої перерви.
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