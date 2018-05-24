Сексуальні та небезпечні: Крістіна Агілера та Демі Ловато випустили спільний кліп (відео)

Пісня увійде до нового альбому Агілери "Liberation".

Популярні американські співачки Крістіна Агілера та Демі Ловато зняли спільне відео на пісню "Fall In Line", з якою вони вже встигли підкорити сцену Billboard Music Awards-2018.

Відео опубліковане на офіційному Youtube-каналі Агілери.

Відео Youtube Christina Aguilera

Пісня увійде до нового альбому співачки "Liberation", який вийде 15 червня. Також до альбому війдуть дуети Агілери з реперами Ty Dolla $ign та 2 Chainz.

Альбом "Liberation" стане восьмим у дискографії співачки і першим після шестирічної перерви.

Як повідомляв УНІАН, на початку травня Агілера презентувала провокаційний кліп, який став першим відео після довгої перерви.