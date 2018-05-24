Опубліковано перший офіційний трейлер гри Battlefield 5 (відео)

Повідомляється, що вихід гри заплановано на 19 жовтня цього року.

У мережі з'явився перший трейлер Battlefield 5.

Відео було опубліковано на Youtube-каналі Battlefield. Повідомляється, що вихід гри заплановано на 19 жовтня цього року.

Нова частина серії перенесе гравців в часи Другої світової війни. Розробники обіцяють можливість повного налаштування солдат, зброї та транспорту, аби гравці отримали найбільше занурення у гру.

Як відомо, Battlefield - серія комп'ютерних ігор в жанрі тактико-стратегічного шутера від першої особи. Перша частина — «Battlefield 1942» — була випущена в 2002 році і вже тоді здобула широку популярність.

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Серія особливо популярна своїм багатокористувацьким режимом, в якому можуть брати участь до 64 гравців, з вибором воюючої сторони, класу бійця з унікальною зброєю, і можливістю керувати технікою на землі, на воді і в небі. За 10 років існування в ігри серії пограло більше 50 млн осіб