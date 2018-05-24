Євробачення в Єрусалимі під загрозою: навколо конкурсу розгорівся новий скандал

Конкурс Євробачення можуть перенести в інше місто у зв'язку з напруженою політичною обстановкою.

Організатори «Євробачення» попросили гостей пісенного конкурсу наступного року не поспішати з покупкою квитків на захід.

Причиною виявився неоднозначний статус Єрусалима, в якому заплановано проведення концертів. Саме в цьому місті, за попередніми даними, планувалося проведення заходу після перемоги Нетти Барзілай в Португалії.

Додатковою причиною для обережності організаторів «Євробачення» став недавній скандал навколо перенесення американського посольства в це місто, пише "Главред".

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Спочатку повідомлення про те, що пісенний конкурс відбудеться саме в Єрусалимі, опублікував прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. Проте проведення захід саме там не є обов'язковою умовою.

Заява політика викликало неоднозначну реакцію соцмереж. Питання східній частині стародавнього міста залишається однією з головних проблем в палестино-ізраїльському конфлікті. Східний Єрусалим був зайнятий єврейською державою вже в 60-х роках 20-го століття, і з тих пір уряд країни незмінно заявляє, що об'єднаний місто є столицею Ізраїлю, що сильно суперечить намірам палестинців.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2017 року президент США Дональд Трамп оголосив перенесення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалиму, що викликало вкрай різку реакцію з боку палестинців і мусульманського світу. Визнання США Єрусалиму єдиною столицею Ізраїлю також засудила ООН.

Посольство США таки перенесли 14 травня. Урочистий захід призвело до масових протестів палестинців, в результаті чого біля кордону сектора Газа сталися кровопролитні зіткнення.

У регламенті пісенного конкурсу прописаний пункт про його аполітичність, саме тому Єрусалиму потенційно можуть не дати право провести «Євробачення» у травні наступного року.

«Вже чекаєте «Євробачення» наступного року? Ми теж! Але не купуйте вже квитки на літак, слідкуйте за нашими офіційними сторінками, щоб дізнатися, коли і де пройде конкурс», - говориться в повідомленні представників конкурсу.