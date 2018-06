Світова зірка виступить на кордоні КНДР

Британець вийде на сцену в останній день фестивалю, щоб заспівати найвідомішу пісню Sex Pistols – Anarchy in the U. K. Він також зіграє разом з двома південнокорейськими панк-групами – Crying Nut і No Brain.

Колишній бас-гітарист британської панк-групи Sex Pistols Глен Метлок виступить на музичному фестивалі в демілітаризованій зоні на кордоні Республіки Корея і КНДР. Читайте такожУ США помер засновник культового фестивалю Burning Man Про це повідомляє ТАСС з посиланням на організатори фестивалю DMZ Peace Train. Метлок виступить на заході, який пройде з 21 по 24 червня, абсолютно безкоштовно. Організатори підкреслили, що музикант сам вийшов з ними на зв'язок. Він зазначив, що на цей крок його підштовхнуло успішне проведення 27 квітня міжкорейського саміту, на якому вперше за десятиліття зустрілися лідери КНДР і Південної Кореї. Британець вийде на сцену в останній день фестивалю, щоб заспівати найвідомішу пісню Sex Pistols – Anarchy in the U. K. Він також зіграє разом з двома південнокорейськими панк-групами – Crying Nut і No Brain.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter