Вісім жінок звинуватили Моргана Фрімена в домаганнях і «неналежній поведінці»

На поведінку актора поскаржилися співробітниці знімальних груп його фільмів і журналістки.

Американського актора Моргана Фрімена, відомого за фільмами «Втеча з Шоушенка» та «Сім», звинуватили у сексуальних домаганнях.

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Як повідомляється в матеріалі CNN, вісім осіб зізналися в тому, що стали жертвами домагань і «неналежної поведінки» Фрімена. Ще 8 осіб заявили, що були свідками подібної поведінки актора.

Так, одна зі співробітниць знімальної групи картини Піти красиво», в якій Фрімен знімався в 2015 році, стверджує, що Фрімен щодня допускав у її відношенні «небажані дотики» і коментарі з приводу її фігури і одягу. В одному з інцидентів актор нібито намагався підняти її спідницю.

Відзначається також, що жінка, яка працювала з Фріменом на зйомках фільму «Ілюзія обману» (2012), розповіла журналістам, що актор часто дозволяв собі коментарі з приводи її фігури, а також фігури її асистентки.

Сім чоловік, як наголошується, розповіли про обстановку в компанії Фрімена Revelations Entertainment, де він також дозволяв собі домагання і недоречні дії.

Крім того, три журналісти розповіли CNN, що актор робив недоречні зауваження на їхню адресу на заходах для журналістів, які висвітлюють нові фільми.

Раніше повідомлялося, що американського актора Моргана Фрімена звинуватили в сексуальному зв'язку зі зведеної онукою Іден Хайнс, яка була вбита три роки тому.