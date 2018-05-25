Намагаємося врятувати "Ленінград" від повної деградації: гурт "Сплін" випустив новий альбом

У записі нового альбому "Сплін" взяли участь музиканти з "Ленінграда", які, за словами Васильєва, вийшли зі студії "одухотвореними і задоволеними".

Сьогодні, 25 травня, вийшов новий альбом російської групи "Сплін" - "Зустрічна смуга". Всі пісні написані фронтменом гурту Олександром Васильєвим - крім тексту треку «Булгаківський марш», який належить Михайлу Булгакову. Читайте такожВиконавиця хіта Dog Days Are Over випустила новий яскравий кліп (відео) У створенні нової платівки «Спліну» брала участь духова секція групи «Ленінград». Васильєв розповів НСН про те, як створювався альбом. "Власне, форма запису і виконання пісень у нас була абсолютно самобутньою. Я ставив певну ритміку і гармонію, а всі партії хлопці придумували собі самі, тому наші альбоми завжди звучать так різнопланово. Плюс до цього, ми запрошували хлопців з інших груп. Ну, наприклад, намагаємося врятувати душі хлопців із групи «Ленінград» (зокрема – їхню духову секцію), намагаємося хоча б частково врятувати колектив від повної деградації та запрошуємо їх у свої високодуховні твори. До речі, вони дійсно виходять з нашої студії натхненними і задоволеними", - розповів Васильєв. Як повідомляв УНІАН, раніше Arctic Monkeys випустили новий альбом.

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