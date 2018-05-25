Оголена і зухвала: британська топ-модель приголомшила шанувальників "гарячими" знімками (фото)

Серією відвертих знімків для журналу Interview 25-річна Кара поділилася на своїй сторінці Instagram.

Відома британська топ-модель Кара Делевінь, яка знаходиться в лесбійських відносинах з дочкою Майкла Джексона, знялася у досить відвертій фотосесії для популярного журналу.

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Серією відвертих знімків для журналу Interview 25-річна Кара поділилася на своїй сторінці Instagram. На чорно-білих фотографіях зухвала Кара Делевінь продемонструвала свою жіночність і сексуальність.

Модель на фотографіях позує з довгими локонами і без нижньої білизни. На кадрах Делевінь з'явилася тільки у верхньому одязі, під якою немає нічого, крім панчох.

Шанувальники Кари оцінили її відверті знімки. Менше, ніж за добу серія знімків набрала більше двох мільйонів лайків і більше 10 тисяч коментарів.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Кара Делевінь разом з подругою Адвоа Абоа знялася топлес в провокаційному фотосеті.