Джорджа Буш-старшого знову госпіталізовали

Ймовірно, він залишиться там на кілька днів для спостереження.

Колишнього президента США Джорджа Буша – старшого госпіталізували до лікарні штату Мен. Про це 27 травня повідомив у Twitter прес-секретар політика Джим Макграт.

"Низький кров'яний тиск і втому. Ймовірно, він залишиться там на кілька днів для спостереження. Колишній президент перебуває у свідомості, бадьорий і не відчуває ніякого дискомфорту", – сказано у твіті.

93-річного Буша вже госпіталізували 22 квітня, на наступний день після похорону його дружини Барбари. Вона померла 17 квітня у віці 92 років. Перша леді страждала від хронічного захворювання легенів і серцевої недостатності.