Популярна російська співачка повідомила про свою вагітність

12:20, 29 травня 2018
Світ
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Супер

Про це повідомляє Telegram-канал Super.

"Так, ми чекаємо поповнення. Це велика радість для мене. На певному терміні не прийнято про це говорити, кілька місяців ходили різні чутки. Я ніяк не хотіла щось коментувати. Зараз це стало очевидним", - повідомила Нюша.

Співачка поки не збирається йти в декрет, продовжуючи виступати на концертах. Зараз співачка готується до презентації свого нового модного проекту.

Як повідомляв УНІАН, українська співачка Світлана Тарабарова вагітна первістком.

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Теги: #співачка#вагітність