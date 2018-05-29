Популярна російська співачка повідомила про свою вагітність

Нюша поки не збирається йти в декрет, продовжуючи виступати на концертах.

Російська співачка Нюша оголосила про свою вагітність.

Про це повідомляє Telegram-канал Super.

"Так, ми чекаємо поповнення. Це велика радість для мене. На певному терміні не прийнято про це говорити, кілька місяців ходили різні чутки. Я ніяк не хотіла щось коментувати. Зараз це стало очевидним", - повідомила Нюша.

Співачка поки не збирається йти в декрет, продовжуючи виступати на концертах. Зараз співачка готується до презентації свого нового модного проекту.

Як повідомляв УНІАН, українська співачка Світлана Тарабарова вагітна первістком.