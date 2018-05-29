Популярна російська співачка повідомила про свою вагітність
12:20, 29 травня 2018Світ
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Нюша поки не збирається йти в декрет, продовжуючи виступати на концертах.
Super
Російська співачка Нюша оголосила про свою вагітність.
Про це повідомляє Telegram-канал Super.
"Так, ми чекаємо поповнення. Це велика радість для мене. На певному терміні не прийнято про це говорити, кілька місяців ходили різні чутки. Я ніяк не хотіла щось коментувати. Зараз це стало очевидним", - повідомила Нюша.
Співачка поки не збирається йти в декрет, продовжуючи виступати на концертах. Зараз співачка готується до презентації свого нового модного проекту.
Як повідомляв УНІАН, українська співачка Світлана Тарабарова вагітна первістком.
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