Джонні Деппа на концерті в Москві закидали спідньою білизною (відео)

17:29, 29 травня 2018
Світ
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Джонні Депп / REUTERS

Під час виступу фанатки закидали 54-річного артиста спідньою білизною. Як відомо, до складу Hollywood Vampires також входить легендарний американський рок-музикант Еліс Купер. Вони разом з Деппом виступили у московському спортивному комплексі "Олімпійський".

#hollywoodvampires ору

Публикация от Alice Sanliss (@_lunaman_)

Також Джонні Депп встигнув відвідати музей Володимира Маяковського.

Раніше повідомлялося, що Даша Астаф'єва "засвітила" груди на концерті.

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Теги: #Москва#Джонні Депп