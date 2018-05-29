Джонні Деппа на концерті в Москві закидали спідньою білизною (відео)
17:29, 29 травня 2018Світ
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Актор виступив у російській столиці разом зі своїм гуртом Hollywood Vampires.
Джонні Депп / REUTERS
Голлівудський актор Джонні Депп днями побував у Москві та навіть дав там концерт зі своїм гуртом Hollywood Vampires.
Під час виступу фанатки закидали 54-річного артиста спідньою білизною. Як відомо, до складу Hollywood Vampires також входить легендарний американський рок-музикант Еліс Купер. Вони разом з Деппом виступили у московському спортивному комплексі "Олімпійський".
Також Джонні Депп встигнув відвідати музей Володимира Маяковського.
Раніше повідомлялося, що Даша Астаф'єва "засвітила" груди на концерті.
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