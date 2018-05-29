Джонні Деппа на концерті в Москві закидали спідньою білизною (відео)

Актор виступив у російській столиці разом зі своїм гуртом Hollywood Vampires.

Голлівудський актор Джонні Депп днями побував у Москві та навіть дав там концерт зі своїм гуртом Hollywood Vampires.

Під час виступу фанатки закидали 54-річного артиста спідньою білизною. Як відомо, до складу Hollywood Vampires також входить легендарний американський рок-музикант Еліс Купер. Вони разом з Деппом виступили у московському спортивному комплексі "Олімпійський".

#hollywoodvampires ору Публикация от Alice Sanliss (@_lunaman_) 28 Май 2018 в 3:01 PDT

Також Джонні Депп встигнув відвідати музей Володимира Маяковського.

Раніше повідомлялося, що Даша Астаф'єва "засвітила" груди на концерті.