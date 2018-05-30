"Дивна справа": Вайнштейн 10 років перебував у відносинах з жінкою, яка звинувачує його в домаганнях
02:31, 30 травня 2018Світ
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Вайнштейна звинувачують у зґвалтуванні тільки однієї жінки, з якою він протягом 10 років підтримував сексуальний зв'язок за взаємною згодою.
Харві Вайнштейн / REUTERS
Адвокат американського кінопродюсера Харві Вайнштейна Бенджамін Брефман заявив, що його підзахисний протягом 10 років підтримував інтимні стосунки за згодою з жінкою, у згвалтуванні якої йому пред'явили звинувачення. Про це повідомляє NBC News.
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«Вайнштейна звинувачують у зґвалтуванні тільки однієї жінки, з якою він протягом 10 років підтримував сексуальний зв'язок за взаємною згодою, як до, так і після інциденту», - сказав Брэфман.
За його словами, це «дивна справа». Раніше повідомлялося, що Харві Вайнштейн був відпущений з поліцейської дільниці під заставу.
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