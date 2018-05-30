"Дивна справа": Вайнштейн 10 років перебував у відносинах з жінкою, яка звинувачує його в домаганнях

Вайнштейна звинувачують у зґвалтуванні тільки однієї жінки, з якою він протягом 10 років підтримував сексуальний зв'язок за взаємною згодою.

Адвокат американського кінопродюсера Харві Вайнштейна Бенджамін Брефман заявив, що його підзахисний протягом 10 років підтримував інтимні стосунки за згодою з жінкою, у згвалтуванні якої йому пред'явили звинувачення. Про це повідомляє NBC News.

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«Вайнштейна звинувачують у зґвалтуванні тільки однієї жінки, з якою він протягом 10 років підтримував сексуальний зв'язок за взаємною згодою, як до, так і після інциденту», - сказав Брэфман.

За його словами, це «дивна справа». Раніше повідомлялося, що Харві Вайнштейн був відпущений з поліцейської дільниці під заставу.