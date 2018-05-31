Трамп провів зустріч з зіркою реаліті-шоу Кім Кардашьян (фото)

Особиста бесіда знадобилася через стурбованість телезірки про довічне ув'язнення 67-річної Еліс Марі Джонсон, яку визнали винною в торгівлі наркотиками.

Президент США Дональд Трамп написав у своєму твіттері про зустріч з телезіркою Кім Кардашьян-Уест.

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За словами президента, вони обговорили тюремну реформу і можливі зміни в умовах утримання ув'язнених. Також Трамп зазначив, що зустріч була «чудовою».

Раніше повідомлялося, що Кардашьян у середу, 30 травня, проведе зустріч з Трампом. Особиста бесіда знадобилося через стурбованість телезірки про довічне ув'язнення 67-річної Еліс Марі Джонсон, яку визнали винною в торгівлі наркотиками.

Джонсон була засуджена в 1997 році, в даний час вона відбуває покарання у виправній установі Алисвіллю в штаті Алабама. На думку Кардашьян та її адвоката Шона Холлі, необхідно пом'якшити покарання.