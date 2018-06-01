Залишилися друзями, щоб ходити у церкву: Джастін Бібер розійшовся з моделлю - ЗМІ

17:22, 01 червня 2018
Світ
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Роман Бібера та Чемпіон не витримав випробування відстанню / Кадр із відео X17onlineVideo

Як передає ТСН з посиланням на ENews, інсайдери говорять, що закохані розлучилися, зберігши при цьому дружні стосунки.

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"Їхній роман ніколи не був серйозним. Ось уже цілий місяць вони не гуляють разом. Джастіну подобалося проводити час з Баскін, тому що вона приземлена людина, однак відстань не пішла на користь їхнім стосункам", - повідомив інсайдер.

Також він додав, що співак останнім часом практично не з'являвся в Лос-Анджелесі. Він багато подорожує, а коли повертався в сонячну Каліфорнію, не хотів завдавати Баскін прикрості.

"Вони обоє розуміють, що будуть постійно контактувати на роботі, в компанії друзів та у церкві, тому Джастін дуже хоче зберегти дружні стосунки з Баскін", - додав інсайдер.

У компанії Баскін Чемпіон Джастіна почали помічати, одразу після останнього розставання з Селеною Гомес, з якою він почав зустрічатися ще 2011 року, але через три роки розійшлися. А у жовтні минулого року вирішили знову возз’єднатися, але через кілька місяців знову розбіглися.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Бібер побив чоловіка, заступившись за незнайомку.

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Теги: #Джастін Бібер#Селена Гомес та Джастін Бібер