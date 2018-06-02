Заборонена в Україні комедіантка Варнава здивувала користувачів мережі хворобливою худорлявістю (фото, відео)

Варнава поділилася відео, на якому танцює в чорному обтягуючому вбранні.

Російська телеведуча та учасниця популярного комедійного шоу "Comedy Woman" Катерина Варнава, якій заборонено в'їзд в Україну, опублікувала відео, на якому дуже добре помітна зайва худоба артистки.

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У своєму Instagram Варнава поділилася відео, на якому танцює в чорному обтягуючому вбранні. У коментарях під відео артистку тут же звинуватили в надмірній худорлявості.

"Катрусю, дівчинка, повір мені, це вже хвороба. Чим більше худнеш, тим більше хочеться схуднути ще. Зупиніться. До доброго це не призведе", "Що ти з собою зробила Катя? Ти хворієш? Ти ж стала анорексічкою", "Худоба така, страшно дивитися", "Огооо...анорексія не за горами. Катя зупинись...", - написали користувачі.

Сама Варнава зазначає, що дуже задоволена своєю стрункою фігурою.

Як повідомляв УНІАН, свіже фото Ані Лорак розкритикували в Instagram.