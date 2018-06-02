Помер виконавець блюзу Едді Кліруотер

Музикант помер від серцевої недостатності.

На 84-му році життя від серцевої недостатності помер американський блюзмен Едді Кліруотер (справжнє ім'я - Едвард Харрінгтон).

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Музикант помер в селі Скокі в передмісті Чикаго. Він почав свою кар'єру в штаті Алабама, де виступав у церквах, передає kommersant.ru. У 1950 році Едді Кліруотер переїхав до Чикаго, де і почалася його кар'єра виконавця блюзу. У 2004 році він був номінований на Grammy за альбом Rock 'N' Roll City, записаний з групою Los Straitjackets.