Помер актор з "Повернення Будулая"

Леоніду Неведомському було 78 років. Чоловік помер у Санкт-Петербурзі після тривалої боротьби з важкою хворобою. Артист встиг зіграти близько ста ролей в кіно, а також багато працював у театрі.

4 червня в Санкт-Петербурзі помер народний артист Росії Леонід Неведомський.

Про це повідомили представники драматичного театру імені Товстоногова, де чоловік працював протягом кількох десятиліть, передає StarHit.

Повідомляється, що актор протягом довгого часу боровся з важким захворюванням. Незважаючи на це, він все одно продовжував працювати як в кіно, так і в театрі.

Читайте такожПомер лауреат Нобелівської премії з хімії Йенс Скоу

Неведомському, за розповідями колег, доводилося постійно звертатися по допомогу до медиків, але він не сумував і продовжував працювати. Зокрема, актор був задіяний одразу в декількох постановках. Сам він у рідкісних інтерв'ю зізнавався, що робота -його головне натхнення.

Леонід Неведомський почав грати в кіно ще в середині 60-х років. За довгі десятиліття роботи він виконав безліч яскравих ролей. Так, глядачам сподобалися його герої з фільмів «Мачуха», «Повернення Будулая», герої серіалів «Убойная сила» та «Імперія під ударом».

В останні роки Неведомський став рідко з'являтися на великих й малих екранах. Остання його роль в кіно датується 2010 роком.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, на 84-му році життя від серцевої недостатності помер американський блюзмен Едді Кліруотер.