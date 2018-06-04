Колишній чоловік Меган Маркл одружився через два тижні після королівського весілля

15:19, 04 червня 2018
Світ
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Тревор і Меган одружилися на пляжі Ямайки в 2011 році / Patrick McMullan

Колишній чоловік Меган Маркл, яка вийшла заміж за принца Великобританії Гаррі, оголосив про свої заручини через майже два тижні після весілля.

Про це повідомляє People. 41-річний продюсер Тревор Енгельсон оголосив про заручини з дієтологом Трейсі Кьорленд.

"Найщасливіший хлопець з усіх, кого я знаю. Готуйтеся до святкування", - заявив Енгельсон.

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Спікери Енгельсон і Кьорленд новини поки не коментують.

Тревор і Меган одружилися на пляжі Ямайки в 2011 році і офіційно розлучилися через три роки. Розірвати шлюб вирішила Маркл.

Нагадаємо, що перед весіллям рідня Меган Маркл закликала принца Гаррі відмовитися від весілля поки не пізно.

У Віндзорському замку відбулася головна суспільна подія року у Великобританії – весілля 33-річного принца Гаррі, шостого в списку спадкоємців британського престолу, і 36-річної американської актриси Меган Маркл.

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Теги: #гаррі і меган