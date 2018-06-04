Колишній чоловік Меган Маркл одружився через два тижні після королівського весілля

Тревор і Меган одружилися на пляжі Ямайки в 2011 році і офіційно розлучилися через три роки.

Колишній чоловік Меган Маркл, яка вийшла заміж за принца Великобританії Гаррі, оголосив про свої заручини через майже два тижні після весілля.

Про це повідомляє People. 41-річний продюсер Тревор Енгельсон оголосив про заручини з дієтологом Трейсі Кьорленд.

"Найщасливіший хлопець з усіх, кого я знаю. Готуйтеся до святкування", - заявив Енгельсон.

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Спікери Енгельсон і Кьорленд новини поки не коментують.

Тревор і Меган одружилися на пляжі Ямайки в 2011 році і офіційно розлучилися через три роки. Розірвати шлюб вирішила Маркл.

Нагадаємо, що перед весіллям рідня Меган Маркл закликала принца Гаррі відмовитися від весілля поки не пізно.

У Віндзорському замку відбулася головна суспільна подія року у Великобританії – весілля 33-річного принца Гаррі, шостого в списку спадкоємців британського престолу, і 36-річної американської актриси Меган Маркл.