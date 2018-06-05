Відомий російський музикант потрапив у ДТП: у мережі показали наслідки страшної аварії (фото)

11:19, 05 червня 2018
Світ
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Пашков опублікував фото з місця ДТП / соцмережі

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Співак опублікував фотографії розбитої машини і своє фото, де у нього забинтовані голова і рука.

«Зі мною все в порядку, в принципі, все виявилося простіше, ніж я думав», — зазначив Пашков.

Він вибачився перед шанувальниками за скасування двох концертів групи в Туреччині.

Концертний директор групи Дмитро Ємельянов заявив телеканалу «360», що водій таксі «на порожній дорозі влетів під вантажівку, який стояв на аварійці».

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Теги: #ДТП#музикант