Відомий російський музикант потрапив у ДТП: у мережі показали наслідки страшної аварії (фото)

Співак опублікував фотографії розбитої машини і своє фото, де у нього забинтовані голова і рука.

Лідер групи «Градуси» Роман Пашков потрапив у ДТП по дорозі в аеропорт. Про це артист повідомив у своєму інстаграмі.

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Співак опублікував фотографії розбитої машини і своє фото, де у нього забинтовані голова і рука.

«Зі мною все в порядку, в принципі, все виявилося простіше, ніж я думав», — зазначив Пашков.

Він вибачився перед шанувальниками за скасування двох концертів групи в Туреччині.

Концертний директор групи Дмитро Ємельянов заявив телеканалу «360», що водій таксі «на порожній дорозі влетів під вантажівку, який стояв на аварійці».