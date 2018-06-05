Відомий російський музикант потрапив у ДТП: у мережі показали наслідки страшної аварії (фото)
11:19, 05 червня 2018Світ
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Співак опублікував фотографії розбитої машини і своє фото, де у нього забинтовані голова і рука.
Пашков опублікував фото з місця ДТП / соцмережі
Лідер групи «Градуси» Роман Пашков потрапив у ДТП по дорозі в аеропорт. Про це артист повідомив у своєму інстаграмі.
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Співак опублікував фотографії розбитої машини і своє фото, де у нього забинтовані голова і рука.
«Зі мною все в порядку, в принципі, все виявилося простіше, ніж я думав», — зазначив Пашков.
Він вибачився перед шанувальниками за скасування двох концертів групи в Туреччині.
Концертний директор групи Дмитро Ємельянов заявив телеканалу «360», що водій таксі «на порожній дорозі влетів під вантажівку, який стояв на аварійці».
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