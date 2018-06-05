Красивий і загадковий: Джонні Депп з'явився в містичній рекламі Dior (відео)

Основою для 11-хвилинної картини, знятої в Каліфорнії, стала легенда індіанців Навахо про страшного койота.

Джонні Депп, який вперше став послом Dior в 2015-му році, а тепер є обличчям парфумів Sauvage, знявся в нуарному промо-фільмі бренду. Dior опублікували повну версію красивого, але моторошнуватого короткометражного фільму на своєму Youtube-каналі.

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Нова рекламна кампанія французького Будинку моди називається «Легенда про магічні часи», пише HD Fashion.

У фільмі 54-річний Джонні, одягнений у капелюх і пончо, знаходиться в каліфорнійській пустелі і розповідає легенду індіанців племені Навахо про койота. Це загадкова історія про могутнього вовка, який вкрав зірку в Чорного Бога і створив Чумацький шлях.