Трамп помилував "бабусю Алісу", про що просила його Кім Кардашьян (відео)

Діти Аліси Марі Джонсон через сайт Change.org зібрали понад 260 000 підписів під закликом про звільнення їхньої матері.

Президент США Дональд Трамп помилував 63-річну Алісу Марі Джонсон, засуджену до довічного ув'язнення у в'язниці без права умовно-дострокового звільнення у 1996 році за злочин, пов'язаний з наркотиками – вона була зв'язковою між наркоторговцями і їх кур'єрами. Про це його попросила минулого тижня телезірка і світська левиця Кім Кардашьян-Уест.

Читайте такожТрамп провів зустріч з зіркою реаліті-шоу Кім Кардашьян (фото)

У своєму блозі Кардашьян назвала цю новину "найкращою у світі" та висловила подяку Трампу, його зятеві Джареду Кушніру і всім тим, хто брав участь у цій місії.

Формально Аліса Марі Джонсон відповідала всім критеріям для помилування в рамках проекту колишнього президента США Барака Обами: вона приблизно поводилася, працювала в тюремному хоспісі. Однак указ про її помилування був скасований за кілька днів до закінчення терміну повноважень Обами.

Діти Аліси Марі Джонсон через сайт Change.org зібрали понад 260 000 підписів під закликом про звільнення їх матері.

Перед зустріччю з Трампом Кардашьян разом зі своїм адвокатом кілька разів розмовляла з Джаредом Кушнером – радником і зятем президента. 30 травня вони всі разом обговорили долю Аліси Марі і тюремну реформу в цілому.