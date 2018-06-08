Аль Пачіно приєднався до зіркового складу нового фільму Тарантіно

Для голлівудських важковаговиків Аль Пачіно і Квентіна Тарантіно фільм про Чарльза Мэнсона стане першим спільним проектом.

Аль Пачіно приєднався до акторського складу нового фільму Квентіна Тарантіно «Одного разу в Голлівуді». Актор і режисер вперше попрацюють разом, повідомляє IndieWire.

Раніше повідомлялося, що головні ролі у фільмі «Одного разу в Голлівуді» зіграють Леонардо ді Капріо і Бред Пітт. Ді Капріо виконає роль колишньої зірки вестерн-серіалів Ріка Далтона, а Бред Пітт — його багаторічного дублера Кліфа Бута.

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Дія стрічки розгортається в 1969 році, коли члени секти «Сім'я» Чарльза Менсона вбили дев'ять осіб у Каліфорнії, в тому числі вагітну актрису Шерон Тейт. Її роль виконає Марго Роббі.

Прем'єра фільму запланована на 9 серпня 2019 року — 50-ту річницю вбивства Шерон Тейт. У картині також знімуться Деміен Льюїс, Люк Перрі, Еміль Хірш, Дакота Феннінг та інші.

Як повідомляв УНІАН, Леді Гага дебютувала в кіно в ролі, яку раніше виконала Барбара Стрейзанд. Вони з Бредлі Купером, який зрежисував фільм і зіграв головну роль, наживо виконали пісні на зйомках.