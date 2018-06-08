Вийшов трейлер фільму про пригоди Кіану Рівза в Сибіру (відео)

Кіану Рівз знімався в Петербурзі, але не поїхав у Сибір - сцени в "сибірському селі" знімалися у Канаді.

Вийшов перший трейлер фільму "Сибір". Головну роль в картині виконав Кіану Рівз. За сюжетом, головний герой, торговець дорогоцінним камінням, їде в Росію, щоб продати блакитні діаманти. Але його партнер пропадає безвісти разом з діамантами, і головний герой вирушає шукати його в сибірську глушину. Для зйомок у «Сибіру» Кіану Рівз у травні 2017 року приїжджав в Санкт-Петербург. Сцени в «сибірському селі» знімалися в Канаді. Дата виходу фільму поки невідома. Читайте такожКіану Рівз промчав по шосе, стоячи на мотоциклі (відео) Як повідомляв УНІАН, Аль Пачіно приєднався до зіркового складу нового фільму Тарантіно.

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