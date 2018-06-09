Творець "Історії іграшок" покине Disney після звинувачень в домаганнях

У листопаді 2017 року він взяв піврічну відпустку, коли був викритий співробітницями в харрасменті на хвилі руху #MeToo.

Джон Лассетер, співзасновник Pixar Animation Studios і креативний директор анімаційного підрозділу Walt Disney Company звільняється після звинувачень у «неприйнятній поведінці» по відношенню до співробітників, повідомляє The Guardian.

Читайте такожВайнштейна заарештували за звинуваченням у зґвалтуванні

61-річний Лассетер, одна з ключових фігур у Disney, залишиться в компанії до кінця року в ролі консультанта, а пізніше звільниться назавжди. У листопаді 2017 року він взяв піврічну відпустку, коли був викритий співробітницями в харрасменті на хвилі руху #MeToo.

Тоді він вибачився перед всіма, хто коли-небудь був по іншу сторону "небажаних обійм» або будь-якого іншого неприйнятного жесту.

Зараз Лассетер каже, що за ці півроку він провів переоцінку свого життя, кар'єри і пріоритетів. «Я залишаюся відданим мистецтву анімації, мене надихають творчі сили Pixar і Disney, але я вирішив, що буде правильним починаючи з кінця цього року сфокусуватися на нових творчих викликах», — сказав Лассетер у своєму новому зверненні.

Джон Лассетер — на даний момент самий впливовий голлівудський топ-менеджер, вимушений піти після виступів жінок в рамках руху #MeToo. Піонер цифрової анімації, він зняв «Історію іграшок» і «Історії іграшок 2» і стояв за створенням усіх мультфільмів Pixar, а також таких хітів Disney, як «Холодне серце», «Моана» і «Звірополіс».