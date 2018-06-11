Бейонсе з чоловіком в ліжку: співачка показала свої оголені сідниці заради нової книги (фото)

Зіркова пара Бейонсе і Джей Зі випустила книгу з еротичними фотографіями.

Бейонсе і Джей Зі виступили с першими концертами у Великобританії в рамках туру On The Run II.

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Під час шоу пара показала архівні кадри сімейних відео з 6-річною донькою Блу Айві і близнюками Рамі і Сером. Крім того, Бейонсе і Джей-Зі вирішили здивувати своїх шанувальників несподіваним виданням – книгою еротичних знімків.

On the Run Tour Book випустили спеціально до туру. До неї увійшла серія інтимних фотографій, на яких Бейонсе і Джей-Зі повністю оголені.

На одному зі знімків вони лежать у ліжку, Джей-Зі курить сигару, а його дружина топлес читає газету. Також до книги увійшли фотографії з поїздки на Ямайку, де вони знімали новий кліп.