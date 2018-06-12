У сім'ї легенди радянської поп-сцени сталося горе

Померла прийомна матір соліста групи "Ласковый май" Юри Шатунова.

У сім'ї легендарної зірки 80-х, соліста культової групи «Ласковый май» Юри Шатунова сталося горе. Його прийомна мати, офіційний опікун, заслужений вчитель Галина Федорівна Венедиктова пішла з життя.

Про це повідомив Андрій Разін, продюсер групи, на своїй сторінці в Instagram.

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«10.06.2018 року пішла з життя Венедиктова Галина Федорівна, заслужений вчитель Росії, віце-президент Міжрегіональної Молодіжної Громадської Організації «Сонячне коло». Галина Федорівна була директором школи-інтернату N24 міста Москви, де навчалися всі діти групи «Ласковый май», а також була офіційним опікуном Юри Шатунова», - повідомив Андрій Разін.

Зазначимо, що Венедиктова стала опікуном Юри Шатунова в 1988-му, коли майбутній зірці було вже 15 років.

Як повідомляв УНІАН, раніше в родині відомого українського журналіста і телеведучого Дмитра Гордона сталося горе. Померла його мати - Міна Давидівна.