Знаменитий актор радянського кіно, в якого діагностували рак, вперше за довгий час вийшов у світ (відео)

73-річний актор повернувся до Москви і зміг взяти участь у зйомках ток-шоу.

Микола Караченцов вперше за довгий час з'явився на публіці. 73-річний актор взяв участь у ток-шоу "Пускай говорят", повернувшись з-за кордону, де проходив лікування.

Разом з артистом на шоу прибула дружина відомого артиста Людмила Поргіна і помічниця сім'ї, яка доглядає за актором, що пережили аварію і в якого діагностовано рак, передає kp.ua.

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Оскільки Караченцову складно говорити і рухатися, гості передачі висловили сумнів у тому, чи потрібно було везти артиста на зйомки. Також у програмі показали, як акторові допомагають повернутися у форму – Караченцов змушений щодня за допомогою інших людей робити спеціальні вправи.

"Як ти почуваєшся? Скажи голосно!" – попросила дружина актора.

"Нормально!" – вимовив він з усмішкою, проте було видно, що зробити це було не просто.

На зйомках Караченцов був у костюмі з метеликом, дружина ніжно тримала його за руку. Подружжя обрало для передачі вбрання в одному кольорі – у Поргіної була бузкова сукня, Караченцову обрали сорочку і шкарпетки в тон.

Дивіться відео з 46:20

Як раніше повідомляв УНІАН-Таблоїд, в актора Караченцова діагностували останню стадію раку.